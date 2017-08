Exclu - Episode 29 : Marion prend son courage à deux mains  

Dans votre épisode de jeudi soir (épisode 29) : Pour Marion et Iris, l'heure de la confrontation arrive. Marion n'arrive plus à vivre pleinement son aventure depuis qu'elle cache à Iris la relation qu'elle a eu avec Illan. La jeune femme prend son courage à deux mains et propose à Iris de discuter. Face à la belle blonde, Marion avoue ce qu'il s'est passé entre Illan et elle. Elle s'excuse et regrette. Quelle sera la réaction d'Iris ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.