Exclu - Episode 34 : Marion et Quentin en date ? Yamina ne veut pas !  

Dans votre épisode de jeudi soir (épisode 34) : Cette semaine, l'assemblée sera dirigée par les filles. Ingrid, en bonne joueuse, commence à penser stratégie. Elle se rend dans la cuisine et propose aux filles d'envoyer soit Quentin et Marion soit Quentin et Iris en date, selon elle, un couple parfait est parmi eux. Cette proposition ne plaît pas du tout à Yamina, qui s'oppose à Ingrid puis se renferme sur elle même. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1