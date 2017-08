Exclu - Episode 39 : Estelle : " Va falloir que j'attaque sévère !"  

Dans votre épisode de jeudi soir (épisode 39) : Estelle est, encore une fois la cible de Fabien, bien que cette fois ci se soit sur un ton humoristique, la jeune femme va-t-elle bien réagir ? Fabien (aidé de Quentin et Ingrid) remplit un ballon d'eau et de savon et le lance sur Estelle. Mais ce n'est pas tout, à la suite, elle prend sur la tête un sachet de Farine. La jeune femme, au début, reste immobile. Va-t-elle se venger ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1