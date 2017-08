Exclu - Episode 40 : Felipe : "Il n'y a pas d'excuses sincères ici"  

Dans votre épisode de vendredi soir (épisode 40) : Felipe étant en date avec Marion, Iris profite de son absence pour renouer contact avec Estelle. En effet, les deux femmes ne s'adressent plus la parole depuis plusieurs jours. Estelle et Iris discutent, règlent leurs problèmes, les choses s’apaisent entre elles, la réconciliation est proche. A son retour de date, Felipe se rend compte qu'Estelle et avec Iris et n'accepte pas cette situation. Quand Estelle vient le voir, il met les choses au clair avec elle. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.