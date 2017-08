Exclu - Episode 41 : Felipe n'accepte plus le comportement d'Estelle  

Dans votre épisode de lundi soir (épisode 41) : Depuis la dernière cérémonie des couples, entre Felipe et Estelle, le contact est rompu. En effet, lors de cette soirée, Estelle n'a, selon Felipe, pas eu le bon comportement. Elle lui aurait coupé la parole et aurait été contre lui face à tout les candidats. Pour Felipe, la fille avec qui il est en couple doit l'appuyer dans chaque circonstance et toujours suivre ce qu'il dit. Malheureusement, Estelle n'a pas cette vision du couple. C'est pour cette raison que les choses semblent de plus en plus compliquées pour les deux tourtereaux. Vont-ils réussir à arranger les choses ?