Exclu - Episode 43 : Felipe, à deux doigts de la crise de nerfs !  

Dans votre épisode de mardi soir (épisode 43) : Après avoir remporté le date challenge de la semaine, Fabien et Estelle sont partis en super date de 24h. Juste avant leur départ, la tension était très tendue entre Estelle et Felipe, loin d'apprécier que sa copine parte en rendez-vous avec un autre garçon, et plus encore avec Fabien. A leur retour, Elsa demande à Estelle et Fabien comment s'est passé ce moment à deux. Felipe, à côté, écoute mais a beaucoup de mal à se contenir. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à partir de 17h40 sur NT1