Fabien ou Illan, qui remportera la course ?  

Pour les six gagnants du date challenge de la semaine, c'est le moment de partir en rendez-vous. Illan et Iris, Caroline et Olivier et Ingrid et Fabien vont faire du karting ! Tous sont satisfaits par cette activité et vont tout donner pour remporter la course. Tous, à l’exception d'Olivier, le jeune homme, est encore une fois dans son coin, prudent, il fait la course de son côté. Fabien et Illan, quant à eux, commencent un vrai combat de coqs, Illan va-t-il réussir à impression Iris ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1