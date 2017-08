Felipe : "Ils vont tous payer"  

Cette semaine c'est au tour des garçons, lors de l'assemblée, de choisir quel couple va être envoyé en tête à tête. Plus tôt dans la matinée, certains voulaient envoyer Estelle et Fabien, mais en vue des problèmes qu'ils ont eu, Estelle ne veut pas y aller. C'est alors que sortent les prénoms d'Olivier et Estelle. Felipe prend alors la parole et fait tout pour que les garçons n'envoient pas sa copine, Estelle, en rendez-vous avec un autre. Le groupe ne l'écoute pas, ce qui ne plaît pas à Felipe. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1