Hagda quitte la cérémonie des couples !  

Alors que la cérémonie des couples se poursuit dans une atmosphère très tendue et sans Iris, Hagda se présente avec Illan devant Elsa et prend la parole. Elle commence à peine à s'exprimer et à donner son point de vue que Marion la coupe et ne la laisse pas terminer. Vexée, elle refuse de rester et quitte la cérémonie laissant en plan les autres habitants. Tom prend sa défense, les tensions sont plus que jamais présentes en ce vendredi de cérémonie.