Illan, démasqué, tente de manipuler les filles  

La maison se réveille tranquillement mais les tensions semblent déjà bien présentes ! En effet, dans la nuit Illan a rejoint Marion mais il n'a pas été assez discret puisque une bonne partie des habitants l'ont vu. Iris ouvre enfin les yeux, Illan se moque d'elle et la manipule. Elle décide de passer à autre chose et ne plus lui accorder d'importance. Illan fait l'étonné, il continue de nier son rapprochement avec Marion et essaye tant bien que mal de se sortir de cette situation. Le jeune homme part parler à toutes les filles en espérant leur faire un petit lavage de cerveau. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1