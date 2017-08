Illan au fond du trou  

La veille, les habitants ont fait une soirée karaoké à laquelle Illan n'a pas voulu participer. Ce matin, pour le jeune homme le réveil est plus que compliqué. En effet, Illan, habitué à se réveiller aux côtés d'Iris, se sent bien seul ce matin. Il n'arrive pas à envisager son aventure sans la jeune femme. Plus que son aventure, il pensait, soi-disant, avoir un avenir avec elle à l’extérieur. Illan semble regretter la relation secrète qu'il a entretenu avec Marion ces derniers temps. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.