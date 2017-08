Illan et Hagda s'isolent lors de la soirée Karaoké  

Pour les habitants de 10 couples parfaits, ce soir, c'est Karaoké. Les filles se sont faites belles et sont prêtes à tout donner. Plus particulièrement Iris, la jeune femme est bien loin de l'humeur dans laquelle elle était ces derniers jours. Elle est plus déterminée que jamais à faire regretter à Illan son comportement et son infidélité. En parlant d'Illan, il ne souhaite même pas participer à la soirée et a préféré aller se coucher. Les rôles semblent s'être inversés. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1