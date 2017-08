Quand Illan imite Fabien pour se venger …  

Alors qu'Hagda et Tom, Iris et Fabien et Marion et Olivier sont en rendez-vous hors de la villa, les habitants restés à la maison s'improvisent une activité "imitation". C'est Illan qui commence, le jeune homme tire un papier avec le nom d'un autre habitant, et il tombe sur Fabien. Quel hasard ! Sachant qu'entre le jeune homme et lui ce n'est pas l'amour fou depuis que Fabien a trahi Illan et choisit Iris au date challenge pour le contrer. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.