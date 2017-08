Illan : " Marion ? Je l'embrasse et après je vais dormir avec Iris"  

Marion et Illan s'improvisent un petit tête à tête au fond du jardin, à l'abris des regards. Ils se cherchent et se testent. Marion laisse croire à Illan qu'il mène la danse, mais il semble bien que ce soit le contraire. A force de jouer avec le feu, les deux candidats en viennent à s'embrasser. Mais ça, Iris ne le saura jamais puisque Marion a juré qu'elle ne le dirait à personne. Après ce bisou, Illan part retrouver les bras d'Iris. Combien de temps le jeune homme arrivera-t-il à jouer sur deux tableaux ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1