Illan proche de la perfection ? On a du mal à y croire ...  

Felipe et Marion sont partis en tête à tête suite à l'assemblée de la journée. Pour les autres habitants, c'est un après-midi de compétition qui est annoncé. Yoann et Sarah sont les arbitres et doivent créer les binômes qui vont s'affronter autour de petit jeux aquatiques. Les binômes sont les suivants : Illan et Yamina, David et Ingrid, Estelle et Tom, Fabien et Hagda et Iris et Quentin. Ils ont été mis ainsi car ils sont également jugés match potentiels. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.