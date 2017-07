Illan propose une activité pour detendre les candidats  

Afin de détendre l'atmosphère déjà très tendue entre les candidats depuis plusieurs jours, Illan propose un concours de glissade. Celui qui va le plus vite, le plus loin et avec le plus de style remporte ! Le jury est composé de Felipe, Ingrid et Yamina. Nous ne sommes pas vraiment sûrs que les notes seront objectives, mais peu importe, les habitants n'y font pas attention. Cette activité permet de changer les idées aux candidats et ainsi détendre l'atmosphère. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1