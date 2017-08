Illan règle ses comptes avec les habitants  

Alors que le résultat de la love machine a eu lieu, Illan tient à régler ses comptes avec les candidats en qui ils avaient confiance et qui lui ont planté un couteau dans le dos. Il prend la parole dans le salon, face à tout les habitants. Sans perdre de temps, il cible Quentin et Fabien, ses deux amis qui n'ont pas tenu leur parole. Le jeune homme est déçu de leur comportement et est catégorique, il ne veut plus entendre parler d'eux. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1