Iris et Illan, sur la voie de la réconciliation ?  

Le manque commence à se faire sentir entre Iris et Illan. Les deux tourtereaux qui se sont vite rapprochés dès le début de l'aventure et surtout déchirés ces derniers jours, commencent à avoir du mal à être l'un sans l'autre. Bien qu'Iris essaye de résister, ça ne trompe pas, la jeune femme est mal et la présence d'Illan lui manque. Illan, de son côté, revient doucement vers elle. Il aimerait avoir une discussion et espère recoller les morceaux au plus vite. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1