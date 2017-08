Iris en pleurs, continue de se voiler la face  

L'heure de l'assemblée a sonné, les filles sont réunies dans le salon pour choisir quel couple sera envoyé en date pour apprendre à se connaitre. Elsa prend la parole et remarque rapidement qu'Iris est mal. La jeune femme se met à pleurer. Elle n'en peut plus de ce qu'il se dit sur Illan, elle a une confiance totale en lui et veut maintenant qu'on la laisse tranquille. Malheureusement, Iris ne se rend pas compte que les filles essayent de lui faire ouvrir les yeux sur la vérité, aussi dure qu'elle soit. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1