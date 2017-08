Iris tire un trait sur Illan  

Pour Illan, le manque d'Iris devient de plus en plus compliqué à gérer. Il tente le tout pour le tout pour essayer de récupérer sa belle et lui écrit même une lettre sur une belle feuille rose. Mais au moment de lui donner, Iris ne veut rien entendre, elle refuse la lettre. Il insiste, lui laisse sur son lit et quitte la chambre. Mais Iris, plus détachée que jamais, prend la lettre et la lance par la fenêtre, dans la piscine. Il semble bien que la jeune femme est tirée un trait sur Illan. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1