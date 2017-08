La love machine de Caroline et Quentin  

Le moment tant attendu de la love machine a sonné. Les habitants ont voté et ils ont choisi Caroline et Quentin pour être testés. Yamina a peur, elle sait qu'elle risque d'être séparée de Quentin dès ce soir. Mais pour la jeune femme, être séparée de Quentin, lui permettrait d'être encore plus joueuse afin d'arriver à le rejoindre plus rapidement en lune de miel. Les lasers scannent les deux candidats, le résultat est imminent ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.