La love machine de Marion et Olivier  

Les habitants ont choisi quel couple allait être testé en love machine cette semaine. Et c'est Marion et Olivier qui s'y collent. Les deux candidats, très joueurs, sont contents d'être enfin confrontés au révélateur de compatibilité. Ils ne sont pas les seuls satisfaits par ce choix. En effet, Iris et Hagda espèrent plus que tout que Marion et Olivier sont un couple parfait. S'ils le sont, elles n'auront plus à voir Marion chaque jour. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.