La love machine exceptionnelle de Pariss et Mickaël  

Après les révélations de la semaine, Elsa Fayer vient rendre visite aux 20 célibataires et leur annonce qu'il n'y aura pas de cérémonie des couples ce vendredi. En effet, pour avoir menti à la fois aux experts et psychologues mais également aux autres habitants et à Elsa, Pariss et Mickaël vont immédiatement tester leur compatibilité dans la love machine. Après une semaine haute en émotion, il est temps pour ces deriers de mettre les choses à plat et d'assumer les conséquences de leurs actes. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1