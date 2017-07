La love machine de Yamina et Tom  

Le jour de la love machine est enfin arrivé. Yamina, Tom, Iris et Quentin sont impatients de connaître le choix de leurs camarades. Ce sont Tom et Yamina que les autres habitants ont voulu tester. Pour Quentin, le stress est à son maximum, il reste silencieux. S'il devait perdre Yamina, le jeu n'aurait plus aucun sens. Pour Hagda également, ce n'est pas facile, elle redoute de perdre Tom, son binôme de l'aventure. Les résultats arrivent, des couples seront-ils séparés ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1