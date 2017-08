Marion dit la vérité à Iris  

Marion demande à Iris de discuter loin du groupe. Elle prend son courage à deux mains et lui avoue qu'il y a bien eu un rapprochement entre le jeune homme et elle. Elle lui raconte tout ce qu'il s'est passé. Face à Iris, Marion s'excuse et semble regretter ses actes. Elle affirme ne pas être ce genre de fille dans la vraie vie. Iris, plus calme que jamais, ne pèse pas ses mots, elle a des propos forts envers la jeune femme, néanmoins, elle reste respectueuse et ajoute n'en avoir rien à faire d'Illan. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1