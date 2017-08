Marion : "Illan, de toute façon, il n'aura pas le choix"  

Marion et Illan sont l'un des deux couples à avoir remporter le date challenge de la semaine. De ce fait, ils partent en rendez-vous pour faire de la tyrolienne avec Estelle, Yoann, Sarah et David. Malgré ce tête à tête, Illan est catégorique, il n'ira pas en love machine et ne quittera pas la villa ni sa belle Iris. Malheureusement, Marion n'est pas du même avis, elle est là pour gagner mais elle souhaite aussi rejoindre Mathieu, en lune de miel avec Claire. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1