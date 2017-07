Pariss : "Mickaël c'est censé être mon mec !"  

Les garçons étaient maîtres de l'assemblée cette semaine. Ils devaient choisir une fille à envoyer en rendez-vous dans un restaurant gastronomique... Et c'est Pariss qui s'y colle encore ! En effet, elle est une des filles qui, à ce jour, n'a d'affinité avec aucun garçon. Elle ira donc en rendez-vous avec un garçon tiré au sort. L'heureux gagnant est Tom. Sauf que, coup de théâtre ! Pariss refuse d'y aller et annonce haut et fort qu'elle ne bougera pas de la maison. La raison ? Mickaël et elle seraient en couple et auraient trompé la production. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1