Pariss et Mickaël s'expliquent  

Suite à la discussion de groupe, les habitants décident de sortir de la pièce et laisser Pariss et Mickaël s'expliquer. Pariss essaye tant bien que mal de comprendre le comportement de Mickaël. Elle veut savoir si le jeune homme a des sentiments ou non pour elle. Elle semble prête à entendre la vérité aussi compliquée qu'elle soit. Mais Mickaël reste vague, il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent pour elle et semble perdu dans ses sentiments. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1