Prochainement dans l'episode 17 de 10 couples parfaits  

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : depuis leur dispute, Iris et Illan ne passent plus de temps ensemble. Iris est déçue du comportement du jeune homme et ne souhaite plus entendre parler de lui. Pour essayer de rendre Iris jalouse, Illan n'hésite pas à se rapprocher de Marion. Mais les deux candidats semblent finalement bien s'apprécier et Illan pourrait se faire avoir à son propre jeu. Comment Iris va-t-elle réagir face à ce rapprochement ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1