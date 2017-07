Prochainement dans l'episode 18 de 10 couples parfaits  

La love machine arrive à grands pas. Qui de Yamina et Tom ou Iris et Quentin seront envoyés pour tester leur compatibilité ? Si l'un des deux couples se révèle être un couple parfait, des cœurs seront brisés car de belles relations naissantes seront mises en suspens. Selon certains habitants le match le plus probable est celui d'Iris et Quentin alors que pour d'autres, cette possibilité semble impossible. Dans l'épisode 18 vous découvrirez quels candidats seront testés. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1