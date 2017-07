Prochainement dans l’épisode 20 de 10 couples parfaits  

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : suite à la révélation de la veille, une ambiance de trahison règne sur la maison. Le secret d'Estelle et Fabien refait surface et créé un règlements de compte général entre les habitants. Tous se mêlent des histoires de chacun et donnent leur avis mais Estelle continue de démentir les propos de Fabien. Comment cet énième problème va-t-il être réglé ? La quatrième semaine de jeu n'est pas encore terminée que la villa est déjà sens dessus dessous. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1