Prochainement dans l’épisode 21 de 10 couples parfaits  

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Le départ de Pariss et Mickaël a créé des tensions dans la villa. A peine les deux candidats exclus, qu'une autre dispute éclate dans la maison. L'histoire sur le "soi-disant' rapprochement de Fabien et Estelle refait surface et la jeune femme continue de clamer haut et fort qu'il ne s'est rien passé entre eux. Toute la maison s'emballe, et Estelle reste choquée que Felipe, avec qui elle est en couple, ne prenne pas sa défense face à Fabien. Il semble bien que la relation Estelle-Felipe soit bel et bien terminée. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1