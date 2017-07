Prochainement dans l'épisode 22 de 10 couples parfaits  

Les candidats sont en plein date challenge, les derniers couples encore en compétition sont Estelle et Yoann, Sarah et David, Marion et Illan et Ingrid et Tom. Entre Marion et Illan la tension monte, Marion ne veut qu'une chose, rejoindre Mathieu en lune de miel. Et pour ça, elle est prête à tout. Malheureusement, Illan n'est pas du même avis ! Alors quels sont les deux couples qui remporteront le date challenge et iront en rendez vous ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1