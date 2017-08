Prochainement dans l'épisode 24 de 10 couples parfaits  

Les trois couples gagnants du date challenge sont de retour dans la villa. C'est le moment de vérité, quel couple va partir en love machine. Illan avait fait un pacte avec certains habitants pour assurer ses arrières et ne pas aller en love machine. Mais il semble bien qu'il se soit fait trahir et que certains aient retourné leur veste. Résultat ? Marion et Illan doivent tester leur compatibilité. S'ils sont un couple parfait, ils quitteront la villa sur le champ. Illan laissera alors derrière lui, une Iris plus triste que jamais. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1