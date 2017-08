Prochainement dans l'épisode 26 de 10 couples parfaits  

Le date challenge de lundi promet d'être très physique, les garçons doivent récupérer la fille de leur choix en paddle , le plus rapidement possible. Mais encore une fois, des tensions refont surfaces, certains préfèrent privilégier l'amour au jeu ce qui agace ceux qui sont là pour gagner. En effet, au lieu de choisir une fille qu'ils ne connaissent pas, ils préfèrent choisir leur petite copine pour partir en rendez-vous. Avec ce comportement, les 200 000 euros semblent s'éloigner de plus en plus. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1