Prochainement dans l'épisode 27 de 10 couples parfaits  

C'est le moment pour les six gagnants du date challenge de partir en rendez-vous pour faire du jet ski. Hagda et Tom, Iris et Fabien et Marion et Olivier, vont pouvoir apprendre (ou continuer) à se connaître en tête à tête. L'un de ces trois couples sera testé en love machine. Quant à Illan, qui n'a pas remporté le date challenge, il n'a pas accepté que Fabien choisisse Iris et il compte bien régler ses comptes avec le jeune homme dès son retour.