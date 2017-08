Prochainement dans l'épisode 28 de 10 couples parfaits  

Pour Illan, l'absence d'Iris devient de plus en plus compliquée à gérer. Il tente le tout pour le tout et lui écrit une lettre en espérant arranger la situation. Mais Iris ne veut rien savoir, elle semble avoir tiré un trait sur le jeune homme. Les rôles se sont inversés, Iris s'amuse comme jamais et est épanouie alors qu'Illan est au fond du trou et ne sait plus quoi faire pour récupérer sa belle. Et dans tout ça, Marion continue son aventure comme si de rien n'était. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.