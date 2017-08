Prochainement dans l'épisode 29 de 10 couples parfaits  

Marion ne vit pas bien son aventure à cause du lourd secret qu'elle a avec Illan. La jeune femme prend son courage à deux mains et ose raconter la vérité à Iris, les deux femmes s'isolent. Iris ne pèse pas ses mots suite aux révélations de Marion. Illan est plus que jamais démasqué, suite à ça, il semble avoir des choses à dire aux habitants. Il se met debout, face à eux mais Iris l'interrompt et le remet à sa place. Comment Illan va-t-il réagir ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1