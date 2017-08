Prochainement dans l'épisode 30 de 10 couples parfaits  

Les tensions seront au rendez-vous en cette fin de semaine. En effet, que ce soit entre Tom et Hagda ou Estelle et Felipe, rien ne semble aller et les couples se posent des questions sur leur futur dans la maison. Les candidats doivent également penser à une stratégie à mettre en place puisque la cérémonie des couples arrivent à grands pas ! Combien de couples parfaits les habitants trouveront-ils cette semaine ? Vont-ils se rapprocher des 200 000 euros ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1