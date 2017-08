Prochainement dans l'épisode 31 de 10 couples parfaits  

Illan semble avoir compris qu'avec Iris, les choses sont terminées et si il y en a bien un qui est content, c'est Fabien. En effet, le jeune homme a récemment montré beaucoup d’intérêt pour la jeune femme suite à leur tête à tête. De plus, pour nos 16 candidats, c'est le moment du date challenge de la semaine, et l'activité risque de plaire aux filles ! Elles vont beaucoup en apprendre sur les garçons qui partagent leur aventure ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.