Prochainement dans l'épisode 32 de 10 couples parfaits  

Estelle, Marion, Caroline et Tom sont partis en rendez-vous la veille, dans le but de trouver qui est le match de Tom. Mais la soirée a été très mouvementée. En effet, Tom a proposé aux filles de boire les shots d'une façon plutôt originale. A la fin de la soirée, sur le retour, Marion et Tom se sont beaucoup rapprochés et ils sont promis de ne rien raconter de la soirée aux autres habitants. Une chose est sûre, si Hagda découvre ce qu'il s'est passé durant cette soirée, ce sera la fin de son idylle avec Tom. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.