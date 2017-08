Prochainement dans l'épisode 34 de 10 couples parfaits  

C'est le moment de l'assemblée, les filles doivent choisir quel couple va être envoyé en date privé hors de la villa. Cette assemblée à des allures de règlement de compte puisque Marion, Iris et Hagda ne font que de se lancer des piques. Mais ce n'est pas tout, une fois le choix des filles annoncé aux garçons, une énorme dispute éclate entre Quentin et Felipe. Une fois de plus, le chaos revient dans la villa, éloignant nos candidats des 200 0000 euros. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.