Prochainement dans l'épisode 36 de 10 couples parfaits  

La soirée de la cérémonie des couples se termine sur une très mauvaise note. Mais en cette nouvelle journée au sein de la villa de 10 couples parfaits, c'est le moment de se changer les idées. La fameuse journée du date challenge arrive et c'est également la possibilité de remporter un accès à la love machine. Que ce soit Illan et Yamina ou Caroline et Olivier, les candidats semblent déterminer à découvrir les 10 couples parfaits afin d'accéder aux 200 00 euros ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1