Prochainement dans l'épisode 37 de 10 couples parfaits  

C'est le jour pour nos trois couples gagnants de partir en date. Illan et Iris, Fabien et Ingrid et Caroline et Olivier vont avoir la chance de partir faire du karting ! Illan va profiter de ce moment pour essayer de se racheter auprès d'Iris. Sa stratégie fonctionnera-t-elle ? Par la suite, Hagda et Fabien auront une conversation sur leur compatibilité. Les deux candidats sont-ils l'un des 10 couples parfaits de l'aventure ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1