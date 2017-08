Prochainement dans l'épisode 38 de 10 couples parfaits  

Pendant que les trois couples sont en rendez-vous Karting puis en tête à tête, les autres habitants votent pour le couple qu'ils souhaitez tester en love machine. Depuis plusieurs jours déjà, Caroline et Olivier ont demandé à être testé car ils se pensent perfect match. Mais les autres candidats ont l'air d'en avoir décidé autrement. Suite à cette révélation, comment réagiront Caroline et Olivier ? Les tensions dans la villa vont-elles être de retour plus tôt que prévu ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1