Prochainement dans l'épisode 41 de 10 couples parfaits  

Entre Estelle et Felipe plus rien ne va. Felipe a dit à Estelle qu'il ne lui faisait pas confiance, chose que la jeune femme n'arrive pas à accepter. Les deux tourtereaux ne s'adressent pas la parole. Dans votre prochain épisode, c'est également le début de la semaine spéciale. A la clé du date challenge, un rendez-vous spécial de 24h attend nos gagnants ! Et nos candidats ne choisiront pas avec qui ils partiront, de quoi créer de nouvelles tensions dans la villa ! 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1.