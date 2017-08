Prochainement dans l'épisode 43 de 10 couples parfaits  

Sarah, Yoann, Fabien et Estelle sont de retour à la villa suite à leur date de 24h. Sarah et Yoann arrivent les premiers et vont avouer à Felipe qu'au moment de dormir, Estelle et Fabien ne leurs ont pas ouvert la porte pour procéder à l'échange. Felipe est très déçu, dès le retour d'Estelle il entre dans une colère noire ! Estelle ne se laisse pas faire, une énorme dispute éclate entre les deux candidats. Leur couple survivra-t-il à la trahison d'Estelle ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à partir de 17h40 sur NT1.