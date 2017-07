Quentin : "je commence un peu à être amoureux de Yamina"  

La soirée action ou vérité est plus que lancée, les habitants semblent tous satisfaits de l'activité. C'est au tour de Quentin de tourner la roue des actions ou vérités. Il tombe sur "vérité". La question est alors immédiatement sur Yamina. Devant les autres habitants, il n’hésite pas à faire une petite déclaration, il se voit sans aucun doute avec la jeune femme une fois l'aventure terminée. Et rien que pour nous, à l'abris des regards, il avoue être entrain de tomber amoureux de la belle brune. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1