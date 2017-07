Quentin prend la défense de Yamina face à Illan  

Les candidats de 10 couples parfaits se réveillent et ont la surprise de découvrir qu'Illan et Fabien ont dormi dans des hamacs dans le jardin. Les deux jeunes hommes semblent de bonne humeur. Sarah a alors l'idée de faire une blague à Illan, lui lancer un verre de jaune d’œufs dessus. Celui-ci réalise que quelque chose est entrain de se préparer dans son dos, il se lève et tombe nez à nez avec Sarah, le verre de jaune d’œuf à la main. Illan le prend mal et s’énerve contre les habitants de la maison. Quentin prend immédiatement la défense de Yamina. 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1