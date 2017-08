Le résultat de la sixième cérémonie arrive à grand pas. Pour cette semaine, les habitants ont tenté une nouvelle stratégie, ils proposent de tester de nouveaux couples. Enfin, ils ont osé casser les couples de bases et en ont proposé d'autre moins évidents au premier abord. Fabien et Iris ou Quentin et Marion par exemple. Alors, cette prise de risque sera-t-elle payante ? Les candidats vont-ils se rapprocher des 200 000 euros ? 10 couples parfaits - du lundi au vendredi à 18h30 sur NT1